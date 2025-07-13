Когда пройдет новое заседание формата "Рамштайн": генерал Бундесвера дал ответ

Встреча уже запланирована, там будут присутствовать представители почти всех стран, поддерживающих Украину

Контактная группа по содействию обороне Украины (формат "Рамштайн") соберется на очередное заседание в течение следующих 10 дней – примерно в конце июля. Проводить встречу планируется в онлайн-формате.

Об этом во время визита в Киев 12 июля рассказал координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщает "Суспільне". Он отметил, что встречу уже запланировали, там будут присутствовать представители почти всех стран, поддерживающих Украину.

"Это будет виртуальная встреча, как министры решили в настоящее время. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах "Рамштайна". Она будет запланирована на следующие дни и состоится в течение следующих 10 дней", — сказал генерал-майор.

Контактная группа содействия обороне Украины (формат "Рамштайн") – международная коалиция из стран, оказывающих Украине военную помощь для обороны от российской агрессии. Группа существует с апреля 2022 года, первым местом заседания стала американская база ВВС "Рамштайн" в Германии. В формате в настоящее время участвует более 50 стран (по состоянию на апрель 2025 — 51 страна) — все государства блока НАТО (включая США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию и др.), большинство государств ЕС и союзники из Африки (Кения, Либерия и др.) и Азии (например, Япония и Южная Корея). За время деятельности группы Украина получила очень большие объемы военной помощи, включая системы HIMARS и Patriot, основные боевые танки, авиацию и артиллерию.

Напомним, что предварительное заседание международной группы по координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоялось 4 июня. Однако министр обороны США пропустил его. Это произошло впервые.