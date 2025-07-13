Укр

Когда пройдет новое заседание формата "Рамштайн": генерал Бундесвера дал ответ

Автор
Антон Корж
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Автор
28-е заседание формата "Рамштайн" Новость обновлена 13 июля 2025, 03:34
28-е заседание формата "Рамштайн". Фото Министерство обороны Украины

Встреча уже запланирована, там будут присутствовать представители почти всех стран, поддерживающих Украину

Контактная группа по содействию обороне Украины (формат "Рамштайн") соберется на очередное заседание в течение следующих 10 дней – примерно в конце июля. Проводить встречу планируется в онлайн-формате.

Об этом во время визита в Киев 12 июля рассказал координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщает "Суспільне". Он отметил, что встречу уже запланировали, там будут присутствовать представители почти всех стран, поддерживающих Украину.

"Это будет виртуальная встреча, как министры решили в настоящее время. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах "Рамштайна". Она будет запланирована на следующие дни и состоится в течение следующих 10 дней", — сказал генерал-майор.

Контактная группа содействия обороне Украины (формат "Рамштайн") – международная коалиция из стран, оказывающих Украине военную помощь для обороны от российской агрессии. Группа существует с апреля 2022 года, первым местом заседания стала американская база ВВС "Рамштайн" в Германии. В формате в настоящее время участвует более 50 стран (по состоянию на апрель 2025 — 51 страна) — все государства блока НАТО (включая США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию и др.), большинство государств ЕС и союзники из Африки (Кения, Либерия и др.) и Азии (например, Япония и Южная Корея). За время деятельности группы Украина получила очень большие объемы военной помощи, включая системы HIMARS и Patriot, основные боевые танки, авиацию и артиллерию.

Напомним, что предварительное заседание международной группы по координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоялось 4 июня. Однако министр обороны США пропустил его. Это произошло впервые.

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#Украина #Германия #Военная помощь #Военная помощь Украине #Рамштайн