В США прошел обыск у экс-советника Трампа: СМИ объяснили, почему Вашингтон осмелился на это

Болтон часто критикует Трампа, поэтому Белый дом пытается его преследовать, считают СМИ.

Федеральное бюро расследований провело обыск в доме бывшего советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, Джона Болтона. Что именно искали – неизвестно, поскольку документы по делу на сайтах федеральных судов имеют статус засекреченных. Но обыск уже подвергся критике от американской прессы — это считают публичным намеком от Трампа.

Об обысках сообщило издание The Independent. 23 августа у дома Болтона заметили стоявших у дверей агентов ФБР и машины силовиков. Они изъяли у жены Болтона телефон, сам Болтон в этот момент был на работе. Само расследование якобы касается секретных документов, которые он мог хранить в своем доме в Мэриленде.

Издание Wall Street Journal подвергло обыск критике, назвав его частью "кампании мести", которую устроил Трамп. Обыск у Болтона можно расценивать исключительно как политическую месть со стороны президента: Трамп, пишут журналисты, "желает крови".

"Трудно рассматривать этот рейд как нечто иное, чем мстительный жест. Болтон потерял благосклонность Трампа еще во время первого президентского срока. Затем он написал книгу о своем опыте в Белом доме, пока Трамп еще был президентом. Трамп пытался, но не смог заблокировать публикацию", – говорится в сообщении.

Так, Трамп после выхода книги Болтона публично обвинил его в разглашении секретной информации, но проблема в том, что книга прошла тщательную допубликационную проверку в Белом доме. Тогда Трампу не удалось отомстить Болтону, но уже по возвращении в Белый дом он снова принялся за своего экс-советника. В январе Болтон был лишен государственной охраны. А журналисты подчеркивают — Болтон часто критикует Трампа, поэтому Белый дом пытается его преследовать.

"Маловероятно, что Болтон нарушил законы о национальных тайнах. Он точно не делился ни одной из них с нами в течение нашего длительного сотрудничества с ним. Но, возможно, Трамп намерен сделать сам процесс наказанием. Даже если в конце концов не будет предъявлено уголовное обвинение", – добавляет издание.

Недавно Болтон, комментируя саммит на Аляске, сказал, что российский правитель уже делает первые шаги, чтобы установить контроль над форматом переговоров. Речь идет об обсуждении не только двусторонних отношений, но и таких сложных вопросов, как ядерное оружие, НАТО и расположение военных сил в Европе. В общем, по мнению Болтона, Путин сейчас имеет право "первого хода" — и это плохо.

Также Болтон открыто высмеял идею Трампа, что с Россией можно строить какие-то экономические отношения или вообще вести дела. По его словам, у России большое количество собственных минеральных богатств. Ни одна американская компания не захочет вкладывать в такого ненадежного "партнера" миллиарды долларов.