В США пройшов обшук в ексрадника Трампа: ЗМІ пояснили, чому Вашингтон насмілився на це

Болтон часто критикує Трампа, саме тому Білий дім намагається його переслідувати, вважають ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань провело обшук в домі колишнього радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа, Джона Болтона. Що саме шукали — невідомо, оскільки документи зі справи на сайтах федеральних судів мають статус засекречених. Але обшук вже підпав під критику від американської преси — це вважають публічним натяком від Трампа.

Про обшуки повідомило видання The Independent. 23 серпня біля будинку Болтона помітили агентів ФБР, які стояли біля дверей, та машини силовиків. Вони вилучили у дружини Болтона телефон, сам Болтон в цей момент був на роботі. Саме розслідування нібито стосується секретних документів, які він міг зберігати у своєму будинку в Мериленді.

Видання Wall Street Journal розкритикувало обшук, назвавши його частиною "кампанії помсти", яку влаштував Трамп. Обшук в Болтона можна розцінювати виключно, як політичну помсту з боку президента: Трамп, пишуть журналісти, "жадає крові".

"Важко розглядати цей рейд як щось інше, ніж мстивий жест. Болтон втратив прихильність Трампа ще під час першого президентського терміну. Потім він написав книгу про свій досвід у Білому домі, поки Трамп ще був президентом. Трамп намагався, але не зміг заблокувати публікацію", – сказано у повідомленні.

Так, Трамп після виходу книги Болтона публічно звинуватив його у розголошенні секретної інформації, але проблема в тому, що книга пройшла ретельну допублікаційну перевірку в Білому домі. Тоді Трампу не вдалося помститися Болтону, але вже після повернення до Білого дому він знову взявся за свого ексрадника. У січні Болтона позбавили державної охорони. А журналісти підкреслюють — Болтон часто критикує Трампа, саме тому Білий дім намагається його переслідувати.

"Малоймовірно, що Болтон порушив закони про національні таємниці. Він точно не ділився жодним із них з нами протягом нашого тривалого співробітництва з ним. Але, можливо, Трамп має намір зробити сам процес покаранням. Навіть якщо зрештою не буде висунуто кримінального звинувачення", – додає видання.

Нещодавно Болтон, коментуючи саміт на Алясці, сказав, що російський правитель вже робить перші кроки, аби встановити контроль над форматом переговорів. Йдеться про обговорення не лише двосторонніх відносин, а й таких складних питань, як ядерна зброя, НАТО та розташування військових сил у Європі. Загалом, на думку Болтона, Путін зараз має право "першого ходу" — і це погано.

Також Болтон відкрито висміяв ідею Трампа, що з Росією можна будувати якісь економічні відносини або взагалі вести справи. За його словами, Росія має велику кількість власних мінеральних багатств. А жодна американська компанія не захоче вкладати у такого ненадійного "партнера" мільярди доларів.