США смогут "воровать" украинское оружие: "украиноненавистники" в Пентагоне приняли вредоносные изменения

К внесению вредоносных изменений причастен "украиноненавистник", глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби

Министерство обороны США (Пентагон) внесло изменения в свою политику, предоставив само себе право возвращать оружие, предназначенное для Украины, обратно на склады американской армии. В том числе речь идет о вооружении, изготовленном по заказу правительства США специально для Украины — фактически Пентагон позволил себе присваивать украинское оружие. Решение Пентагона прямо противоречит позиции и указаниям Сената США.

Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, к внесению вредительских изменений причастен "украиноненавистник", глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, который уже неоднократно пытался сорвать поставки оружия Украине. Именно он подписал меморандум о внесении изменений.

Бывший телеведущий Пит Хегсет, назначенный министром обороны после прихода Дональда Трампа к власти в США, одобрил эти изменения. При этом под Хегсетом уже шатается кресло после прошлого прекращения поставок оружия Украине, а сенаторы США требуют расследовать действия министра.

Решение Пентагона, которое пропихнули пентагоновский "политрук" и Хегсет, может привести к тому, что вопреки решениям Конгресса США, миллиарды долларов для Украины будут присвоены министерством и перенаправлены на пополнение запасов американского вооружения. При этом Пентагон сможет присваивать оружие, которое производится непосредственно в интересах Украины по программе USAI (Инициатива по содействию безопасности Украины).

Источники отметили, что пока не фиксировалось случаев перенаправления предназначенного для Украины оружия обратно на американские склады. Однако Пентагон может присвоить украинского оружия на миллиарды долларов — в частности все то, что заказала администрация 46-го президента Джозефа Байдена и что должно производиться на американских заводах в ближайшие месяцы и годы. Также непонятно, решится ли Пентагон присвоить оружие, которое будет изготовлено в интересах Украины на 800 млн долларов, заложенных для помощи Украине в бюджете США на 2026 год.

Действия Пентагона, отмечает телеканал, противоречат позиции Сената. Сенаторы включили в рассмотрение Закона о национальной обороне (NDAA) на 2026 год положение, которое четко фиксирует случаи, когда Пентагон может вернуть оружие для Украины: оружие еще не передано Киеву и больше не нужно для поддержки Украины в рамках USAI. Также министр обороны должен отчитываться перед Конгрессом перед каждым случаем изъятия, однако не похоже, что Хегсет настроен это делать.

Более того, еще одно изменение, которое удалось пропихнуть "украиноненавистникам" — разделение запасов оружия США на три категории: "красные", "желтые" и "зеленые". Первые две категории охватывают "дефицитное оружие", для его передачи или отправки теперь требуется прямое одобрение Хегсета. Хуже всего то, что в эту категорию Хегсет и Колби умудрились занести ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Предполагается, что это своеобразный "ответ" Хегсета и его свиты на приказ Трампа возобновить поставки боеприпасов для ПВО Украине.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. Сначала в Белом доме подтвердили, что такое решение принято, но при виде размаха скандала резко "дали заднюю" и опровергли, что полностью прекратили поставки оружия Украине. После этого пришлось оправдываться и Пентагону – правда там попытались защитить решение Хегсета.

Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Она продолжалась 40 минут. После разговора США возобновили поставки Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS. Также Трамп отдал приказ срочно возобновить поставки Украине боеприпасов для Patriot.