Вето для Украины можно преодолеть: Орбана можно устранить, есть рабочая схема

Один из механизмов преодоления вето уже запущен

Есть, по меньшей мере, два пути, чтобы преодолеть вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговоры о вступлении Украины в ЕС. И один из вариантов включает в себя седьмую статью Договора о Евросоюзе.

Об этом "Телеграфу" рассказал Чаба Молнар — депутат Европейского парламента от Венгрии (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов) в материале "У Путина есть компромат на Орбана? В Европарламенте рассказали, что стоит за политикой венгерского правительства".

По его словам, в случае серьезного и длительного нарушения Брюссель может приостановить некоторые права государства-члена, например, право голоса. Что касается Венгрии, эта процедура уже запущена — состоялось по меньшей мере восемь слушаний по этому вопросу.

Заметим, что статья 7 Договора о Европейском Союзе — это механизм, позволяющий ЕС реагировать на серьезные и постоянные нарушения государством-членом принципов ЕС, таких как уважение демократии, верховенства права и прав человека.

Молнар подчеркнул, что его партия приложила максиму усилий в Европарламенте, чтобы дать всем понять, что венгерский народ и венгерское правительство — это не одно и то же. Все санкции, наложенные Еврокомиссией, особенно в отношении европейских фондов для Венгрии, не направлены против венгерского народа.

Напомним, что в 2025 году Венгрия потеряла возможность получить миллиард евро помощи от ЕС из-за нарушений в сфере верховенства права и промедления с реформами. Были заблокированы выплаты на около 19 миллиардов евро из европейских фондов.

Депутат говорит, что Еврокомиссия защищает венгерский народ от собственного правительства. Ведь если бы Будапешт получил помощь, она попала бы в карманы олигархов Орбана. А благодаря блокированию ЕС пытается контролировать использование европейских фондов в Венгрии.

"Я сказал вам, что одним из методов решения проблемы [вето Венгрии относительно начала переговоров с Украиной] является седьмая статья Договора о ЕС, но есть и более простой путь. Избавиться от Орбана как премьер-министра", — добавил Молнар.

