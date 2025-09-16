Вето для України можна здолати: Орбана можна усунити, є робоча схема

Один з механізмів подолання вето вже запущено

Є щонайменше два шляхи, щоб здолати вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на переговори про вступ України до ЄС. І один з варіантів включає сьому статтю Договору про Євросоюз.

Про це "Телеграфу" розповів Чаба Молнар — депутат Європейського парламенту від Угорщини (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів) в матеріалі "У Путіна компромат на Орбана? В Європарламенті розповіли, що стоїть за політикою угорського уряду".

За його словами, у випадку серйозного та тривалого порушення Брюссель може призупинити певні права держави-члена, наприклад, право голосу. Щодо Угорщини цю процедуру вже запущено — відбулося щодо найменше вісім слухань з цього питання.

Зауважимо, що стаття 7 Договору про Європейський Союз — це механізм, який дозволяє ЄС реагувати на серйозні та постійні порушення державою-членом принципів ЄС, таких як повага до демократії, верховенства права та прав людини.

Молнар наголосив, що його партія доклала максиму зусиль у Європарламенті, аби дати усім зрозуміти, що угорський народ і угорський уряд — це не одне й те саме. Усі санкції, накладені Єврокомісією, особливо щодо європейських фондів для Угорщини, не спрямовані проти угорського народу.

Нагадаємо, що у 2025 році Угорщина втратила можливість отримати мільярд євро допомоги від ЄС через порушення у сфері верховенства права і зволікання з реформами. Було заблоковано виплати на близько 19 мільярдів євро з європейських фондів.

Депутат каже, що Єврокомісія захищає угорський народ від власного уряду. Адже якби Будапешт отримав допомогу, вона б потрапила в кишені олігархів Орбана. А завдяки блокуванню ЄС намагається контролювати використання європейських фондів в Угорщині.

"Я сказав вам, що одним із методів розв'язання проблеми [вето Угорщини щодо початку переговорів з Україною] є сьома стаття Договору про ЄС, але є й простіший шлях. Позбутися Орбана як прем’єр-міністра", — додав Молнар.

