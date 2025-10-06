В США назвали имя возможного преемника Трампа: кого хотят видеть президентом

Именно Вэнс может стать новым кандидатом от республиканцев в 2028 году, считает Рубио.

В США озвучили имя возможного преемника президента Дональда Трампа в этой должности, когда придет время новых президентских выборов. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новым президентом хотели бы видеть действующего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Что нужно знать:

Рубио заявил, что не возглавит движение Трампа MAGA

Госсекретарь считает, что следующим кандидатом в президенты от республиканцев будет именно Вэнс

Рубио рассыпался в похвалах Вэнсу и заявил, что у Трампа "прекрасная команда"

В ходе интервью на провластном американском телеканале Fox News ведущая напомнила, что ряд источников сообщил о желании Трампа выдвинуть Рубио как возможного преемника во главе пропрезидентского движения MAGA (Make American great again). Но Рубио опроверг как эту информацию, так и свою возможность идти на выборы в 2028 году как кандидата в президенты США.

"Я считаю, что следующим кандидатом от Республиканской партии будет вице-президент, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг и отлично справляется со своими обязанностями", — сказал он.

Госсекретарь помимо реверансов в сторону Вэнса также похвалил Трампа, отметив, что у них "прекрасная команда" и вся она добросовестно работает на президента. Что касается роли самого Рубио, то он реализует программу Трампа и дает советы, не больше.

"Мы проясним этот вопрос, хорошо? Работа президента и моя — это то, что люди иногда путают. Наша работа — реализовать программу президента. Можем ли мы давать советы? Можем ли мы предлагать идеи? Да. Но в конечном итоге он — человек, избранный американцами", — сказал Рубио.

Может ли Вэнс заменить Трампа

Вэнс сейчас "второй человек" в американском государстве. В частности, именно вице-президент США должен заменить лидера, если тот "выбыл из строя" по любым причинам — ранения, тяжелая болезнь, или смерть. Поэтому в случае, если Трамп действительно умрет – а о его смерти уже ходили слухи, правда, это оказалось ложью – именно Вэнс заменит его в Овальном кабинете.

С другой стороны, пока неясно, какой авторитет среди республиканцев действительно имеет вице-президент, и каков уровень поддержки среди команды Трампа и населения США, чтобы реально претендовать на возможность быть новым кандидатом от партии на предстоящих выборах лидера страны.

Кстати, недавно Вэнс, заявивший, что "россияне должны проснуться", а Трамп "становится нетерпеливым" к Кремлю, неожиданно для себя оказался в центре внимания. В сети снова появилось старое фото, где он позирует в женском платье и парике, сделанном еще во время его обучения в Йельской юридической школе в 2012 году.