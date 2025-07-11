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Прятал роскошную виллу за 4-метровым забором: как выглядит особняк в Коча-Заспе, где жил Кравчук

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Как выглядит дом под Киевом, где жил Леонид Кравчук
Как выглядит дом под Киевом, где жил Леонид Кравчук. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Особенно экс-президент гордился своим фруктовым садом

Многие украинские политики и звезды эстрады живут вдали от городской суеты. Особенно большой популярностью среды выдающихся людей пользуется элитный район Конча-Заспа, что недалеко от Киева. Там роскошный особняк пориобрела себе певица София Ротару и первый президент Украины Леонид Кравчук, который скончался в 2022 году.

"Телеграф" решил выяснить, где жил украинский политик. В сети есть фотографии большого имения, который Кравчук позволил посмотреть активистам в 2014 году.

Как выглядит особняк, в котором жил Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук любил приватность, поэтому когда к нему нагрянули активисты движения "Без парканів", он разрешил им посмотреть территорию своей шикарной виллы, но внутрь дома пускать не стал.

Леонид Кравчук,
Леонид Кравчук, Фото: Getty Images

Свой трехэтажный особняк покойный экс-глава государства скрывал за железным 4-метровым забором и объяснил, что это была вынужденная мера: "Устаешь, когда постоянно кто-то заглядывает".

В 2012 году Кравчук отметил, что живет в Конча-Заспе в собственном доме, а не в государственной резиденции — он его выкупил. На территории его имения находится большой особняк, летний домик, гараж и еще несколько построек. Вокруг все было ухожено и красиво.

Особняк Кравчука в Конча-Заспе
Особняк Кравчука в Конча-Заспе

Бывший президент рассказал активистам, что вместе с семьей любит жарить шашлыки на свежем воздухе, а еще похвастался своими фруктовым садом, за которым лично ухаживал.

"Все своими руками. Приезжайте ко мне летом, я вас такими вкусными яблоками угощу!", — говорил Кравчук активистам.

Дом, в котором жил леонид Кравчук
Дом, в котором жил леонид Кравчук

Отметим, что в полукилометре от дома первого президента Украины Кравчука находится особняк Леонида Кучмы.

"Телеграф" писал ранее, что известно о вдове экс-президента Леонида Кравчука. Ее называли "невидимой" первой леди.

Теги:
#Леонид Кравчук #Президент #Дом #Конча-Заспа