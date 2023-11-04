С Днем железнодорожника! Яркие картинки и теплые пожелания к профессиональному празднику
Обязательно поздравьте своих близких и знакомых с профессиональным праздником
Ежегодно 4 ноября в Украине поздравляют работников сферы железнодорожного транспорта. В 2025 году День железнодорожника выпадает на вторник.
Дата выбрана неслучайно. Именно 4 ноября в 1861 году из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд. Событие принято считать началом истории железных дорог в нашей стране. Добавим, что также железнодорожники неофициально отмечают свой профессиональный праздник летом.
Во время полномасштабной российско-украинской войны роль железной дороги выросла, а железнодорожники помогают в эвакуации людей и одними из первых прибывают на освобожденные территории. "Телеграф" публикует открытки с Днем железнодорожника. Благодарим всех, кто трудится в этой сфере, и желаем здоровья, удачи, своевременных рейсов и добра!
Картинки с Днем железнодорожника 2023
Открытки на День железнодорожника 4 ноября
