Із Днем залізничника! Яскраві картинки та теплі побажання до професійного свята

Обов’язково привітайте своїх близьких та знайомих із професійним святом

Щороку 4 листопада в Україні вітають працівників галузі залізничного транспорту. В 2025 році День залізничника припадає на вівторок.

Дата вибрано невипадково. Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд. Подію прийнято вважати початком історії залізниці у нашій країні. Додамо, що також залізничники неофіційно відзначають своє професійне свято влітку.

Під час повномасштабної російсько-української війни роль залізниці зросла, а залізничники допомагають в евакуації людей та одними з перших прибувають на звільнені території. "Телеграф" публікує листівки із Днем залізничника. Дякуємо всім, хто працює у цій сфері, та бажаємо здоров’я, удачі, своєчасних рейсів і добра!

Картинки з Днем залізничника 2023

Колаж "Телеграфу"

