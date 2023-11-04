Рус

Із Днем залізничника! Яскраві картинки та теплі побажання до професійного свята

Автор
Таїсія Єрохіна ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6038
4 листопада – День українських залізничників Новина оновлена 04 листопада 2025, 09:38
4 листопада – День українських залізничників. Фото Відкриті джерела

Обов’язково привітайте своїх близьких та знайомих із професійним святом

Щороку 4 листопада в Україні вітають працівників галузі залізничного транспорту. В 2025 році День залізничника припадає на вівторок.

Дата вибрано невипадково. Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд. Подію прийнято вважати початком історії залізниці у нашій країні. Додамо, що також залізничники неофіційно відзначають своє професійне свято влітку.

Під час повномасштабної російсько-української війни роль залізниці зросла, а залізничники допомагають в евакуації людей та одними з перших прибувають на звільнені території. "Телеграф" публікує листівки із Днем залізничника. Дякуємо всім, хто працює у цій сфері, та бажаємо здоров’я, удачі, своєчасних рейсів і добра!

Картинки з Днем залізничника 2023

з Днем залізничника
Колаж "Телеграфу"
з Днем залізничника
Колаж "Телеграфу"
з Днем залізничника
Колаж "Телеграфу"
з Днем залізничника
Колаж "Телеграфу"

Листівки на День залізничника 4 листопада

Листівка на День залізничника
Колаж "Телеграфу"
Листівка на День залізничника
Колаж "Телеграфу"
Листівка на День залізничника
Колаж "Телеграфу"
Листівка на День залізничника
Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" також підготував календар церковних свят на листопад. Перевірте, чи пам'ятаєте ви про них.

Теги:
#День залізничника #Листівки