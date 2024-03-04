"Баварія" — "Лаціо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Мюнхенці спробують взяти реванш у римлян

У вівторок, 5 березня, німецька "Баварія" зіграє гру-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти італійського "Лаціо". У першому поєдинку Червоні сенсаційно зазнали поразки від Орлів (0:1).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Лаціо". Гра відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

"Баварія" — "Лаціо" — початок о 22:00 (оновлюється)

"Баварія" після серії невдач на внутрішній та європейській аренах спробує реабілітуватися перед власними вболівальниками у Мюнхені. Для цього треба пройти 9-у команду Серії А — "Лаціо". Завдання здійсненне, але гол, забитий Орлами в Римі, може зіграти злий жарт з німцями.

Відеоогляд першого матчу між "Лаціо" та "Баварією"

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися пряму відеотрансляцію матчу "Баварія" — "Лаціо", а також розповідав про прогноз букмекерів на цю зустріч.

Нагадаємо, після першої гри з "Лаціо" "Баварія" вирішила попрощатися із головним тренером команди. Німецький фахівець Томас Тухель покине клуб після закінчення сезону.