"Ман Сити" - "Копенгаген": букмекеры обещают датчанам жаркий матч в Лиге чемпионов

Английский гранд примет скромный датский клуб

В среду, 6 марта, английский суперклуб "Манчестер Сити" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет датский "Копенгаген". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Копенгаген".

По мнению букмекеров, у "Копенгагена" практически нет шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает Favbet.

На победу Горожан специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,11-1,16. В то же время триумф гостей менее вероятен — коэффициент 17,50-22,00. Отметим, аналитики Favbet оценивают вероятность победы МС в 84%, а "Копенгагена" — в 4%.

Прогноз букмекеров на матч ЛЧ "Ман Сити" — "Копенгаген"

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,16 — ничья 8,40 — победа "Копенгагена" 22,00)

William Hill: (1,11 — 9,00 — 19,00)

Bwin: (1,15 — 8,50 — 17,50)

Игра "Ман Сити" — "Копенгаген" состоится в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Сити оф Манчестер". Накануне "Телеграф" сообщал, где следить за поединком в режиме LIVE по ТВ в Украине. Отметим, в первой игре англичане добыли уверенную победу со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что "Ман Сити" уничтожил "Ман Юнайтед" в манчестерском дерби (3:1). Сити продолжает вести борьбу за чемпионство в АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.