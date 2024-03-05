"Ман Сіті" — "Копенгаген": букмекери обіцяють данцям спекотний матч у Лізі чемпіонів

Англійський гранд прийме скромний данський клуб

У середу, 6 березня, англійський суперклуб "Манчестер Сіті" в рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме данський "Копенгаген". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Копенгаген".

На думку букмекерів, "Копенгаген" практично не має шансів на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Городян фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,11-1,16. Водночас тріумф гостей менш ймовірний — коефіцієнт 17,50-22,00. Зазначимо, аналітики Favbet оцінюють ймовірність перемоги МС у 84%, а "Копенгагена" — у 4%.

Прогноз букмекерів на матч ЛЧ "Ман Сіті" — "Копенгаген"

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,16 — нічия 8,40 — перемога "Копенгагена" 22,00)

William Hill: (1,11 — 9,00 — 19,00)

Bwin: (1,15 — 8,50 — 17,50)

Гра "Ман Сіті" — "Копенгаген" відбудеться у Манчестері (Велика Британія) на стадіоні "Сіті оф Манчестер". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де слідкувати за поєдинком у режимі LIVE по ТБ в Україні. Зазначимо, у першій грі англійці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що "Ман Сіті" знищив "Ман Юнайтед" у манчестерському дербі (3:1). Сіті продовжує боротися за чемпіонство в АПЛ, Кубок Англії та ЛЧ.