"Реал" - "Лейпциг": Лунину пророчат выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский суперклуб считается фаворитом ответного матча

В среду, 6 марта, испанский "Реал" сыграет второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против немецкого РБ "Лейпциг". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Лейпциг".

По мнению букмекеров, у немецкой команды практически нет шансов на выход в следующий раунд турнира. Об этом сообщает Favbet.

На проход "Реала" в следующий раунд плей-офф ЛЧ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,10. В то же время подобный успех Красных быков маловероятен — коэффициент 8,10. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность победы хозяев в 62%, а гостей — в 17%.

Прогноз букмекеров на матч ЛЧ "Реал" — "Лейпциг"

Favbet: (победа "Реала" 1,59 — ничья 4,60 — победа "Лейпцига" 5,60)

William Hill: (1,55 — 4,60 — 5,00)

Bwin: (1,55 — 4,50 — 5,50)

Матч "Реал" — "Лейпциг" пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую видеотрансляцию этой встречи в Украине. Добавим, что первая игра, проходившая в Германии, завершилась минимальной победой Сливочных со счетом 1:0.

Видеообзор матча "Лейпциг" - "Реал"

Ранее сообщалось, что "Реал" перед ответной игрой с РБ "Лейпциг" не сумел обыграть "Валенсию" (2:2) в Ла Лиге. Тем не менее Королевский клуб продолжает лидировать в первенстве Испании. Добавим, что Красные быки идут на 5-й позиции в Бундеслиге.