"Реал" — "Лейпциг": Луніну пророкують вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Мадридський суперклуб вважається фаворитом матчу-відповіді

У середу, 6 березня, іспанський "Реал" зіграє другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти німецького РБ "Лейпциг". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Лейпциг".

На думку букмекерів, у німецької команди практично немає шансів на вихід до наступного раунду турніру. Про це повідомляє Favbet.

На прохід "Реала" у наступний раунд плей-оф ЛЧ фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,10. У той самий час подібний успіх Червоних бикыв малоймовірний — коефіцієнт 8,10. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють ймовірність перемоги господарів у 62%, а гостей – у 17%.

Прогноз букмекерів на матч ЛЧ "Реал" — "Лейпциг"

Favbet: (перемога "Реала" 1,59 — нічия 4,60 — перемога "Лейпцига" 5,60)

William Hill: (1,55 — 4,60 — 5,00)

Bwin: (1,55 — 4,50 — 5,50)

Матч "Реал" — "Лейпциг" пройде у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв де дивитися пряму відеотрансляцію цієї зустрічі в Україні. Додамо, що перша гра, що проходила в Німеччині, завершилася мінімальною перемогою Вершкових з рахунком 1:0.

Відеоогляд матчу "Лейпциг" — "Реал"

Раніше повідомлялося, що "Реал" перед грою-відповіддю з РБ "Лейпциг" не зумів обіграти "Валенсію" (2:2) у Ла Лізі. Проте Королівський клуб продовжує лідирувати у першості Іспанії. Додамо, що Червоні бики йдуть на 5-й позиції у Бундеслізі.