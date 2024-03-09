"Ливерпуль" - "Ман Сити": где и когда смотреть матч за чемпионство в АПЛ

Поединок в Ливерпуле может стать скрытым финалом в английском первенстве

В воскресенье, 10 марта, "Ливерпуль" в рамках центрального поединка 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24 примет "Манчестер Сити". Накануне Горожане пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — "Ман Сити".

В прямом эфире в Украине поединок "Красных" с "Голубыми" покажет платформа setantasports.com, а также телеканал Setanta Sports. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Матч "Ливерпуль" — "Ман Сити" состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", начало встречи — в 17:45 по киевскому времени. Поединок может стать скрытым финалом в АПЛ, ведь именно Красные и Голубые на данный момент идут первыми и вторыми соответственно в лиге, причем отставание Горожан от лидера минимально (1 очко).

Оба клуба ведут борьбу на трех фронтах (АПЛ, Кубок Англии и еврокубки), а потому про лишние дни отдыха говорить не приходится. Тем не менее МС сейчас на ходу и остановить этот грозный клуб Юргену Клоппу и Ко будет очень непросто. Ранее букмекеры определили фаворита матча "Ливерпуль" — "Ман Сити".

Напомним, недавно "Ливерпуль" выиграл первый трофей в сезоне — Кубок Лиги. В финале турнира мерсисайдцы обыграли "Челси". Добавим, что Красные после окончания текущего сезона останутся без главного тренера.