"Ліверпуль" — "Ман Сіті": де і коли дивитися матч за чемпіонство в АПЛ

Поєдинок у Ліверпулі може стати прихованим фіналом у англійській першості

У неділю, 10 березня, "Ліверпуль" у рамках центрального поєдинку 28-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24 прийме "Манчестер Сіті". Напередодні Городяни пробилися у чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — "Ман Сіті".

У прямому ефірі в Україні поєдинок "Червоних" із "Блакитними" покаже платформа setantasports.com, а також телеканал Setanta Sports. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Матч "Ліверпуль" — "Ман Сіті" відбудеться в Ліверпулі на стадіоні "Енфілд", початок зустрічі — о 17:45 за київським часом. Поєдинок може стати прихованим фіналом в АПЛ, адже саме Червоні та Блакитні наразі йдуть першими та другими відповідно у лізі, причому відставання Городян від лідера мінімальне (1 очко).

Обидва клуби борються на трьох фронтах (АПЛ, Кубок Англії та єврокубки), а тому про зайві дні відпочинку говорити не доводиться. З усім тим МС зараз на ходу і зупинити цей грізний клуб Юргену Клоппу та Ко буде дуже непросто. Раніше букмекери визначили фаворита матчу "Ліверпуль" — "Ман Сіті".

Нагадаємо, нещодавно "Ліверпуль" виграв перший трофей у сезоні — Кубок Ліги. У фіналі турніру мерсисайдці обіграли "Челсі". Додамо, що Червоні після закінчення цього сезону залишаться без головного тренера.