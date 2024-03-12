"Арсенал" — "Порту": онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги чемпіонів

Каноніри намагатимуться взяти реванш за поразку в Португалії

У вівторок, 12 березня, лондонський "Арсенал" прийме португальський "Порту" в рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою Драконів з рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Порту". Поєдинок відбудеться у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал", початок — о 22:00 за київським часом.

"Арсенал" — "Порту" — початок о 22:00 (оновлюється)

Попри невдачу в Португалії, Пушкарі залишаються фаворитами протистояння. Господарі підходять до гри як лідер англійської першості, а от "Порту" йде лише третім у своїй національній лізі. Проте в Лізі чемпіонів будь-яка команда може вибити будь-яку, тому точно можна сказати одне — глядачам буде цікаво.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути гру "Арсенал" — "Порту" у прямому ефірі в Україні. Крім того, букмекери назвали фаворита у цій парі. Додамо, перед цією грою Каноніри вийшли на перше місце в АПЛ, скориставшись нічиєю "Ман Сіті" та "Ліверпуля".