"Арсенал" - "Порту": букмекеры назвали шансы команд в борьбе за четвертьфинал Лиги чемпионов

Специалисты назвали вероятного четвертьфиналиста ЛЧ в этой паре

Во вторник, 12 марта, "Арсенал" примет "Порту" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Порту".

По мнению специалистов, в следующий раунд главного еврокубка выйдут Канониры. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку на проход "Арсенала" в следующий раунд ЛЧ с коэффициентом 1,34. В то же время подобный успех "Порту" менее вероятен — 3,34. Добавим, что шансы гостей на победу в Лондоне Favbet оценил в 7%, а хозяев — в 78%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Арсенал" — "Порту":

Favbet: (победа "Арсенала" 1,25 — ничья 6,30 — победа "Порту" 14,00)

William Hill: (1,20 — 6,50 — 13,00)

Bwin: (1,23 — 6,25 — 12,50)

Матч "Арсенал" — "Порту" состоится в Лондоне на стадионе "Арсенал". В первой игре Пушкари проиграли "Драконам" со счетом 0:1.

Напомним, украинский комментатор Павел Посохов обратил внимание телезрителей матча "Порту" — "Арсенал" на проблему блокады украинской границы польским фермерами, которые во время своей акции протеста рассыпали украинское зерно.