"Арсенал" - "Порту": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал турнира

Во вторник, 12 марта, Канониры примут Драконов в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Порту".

В прямом эфире в Украине вторую встречу между англичанами и португальцами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Арсенал" — "Порту" состоится в Лондоне на стадионе "Арсенал". Первая игра, проходившая в Португалии, завершилась минимальной победой Драконов со счетом 1:0.

Накануне букмекеры назвали фаворита встречи "Арсенал" — "Порту". По мнению специалистов, португальцам не хватит гандикапа в один гол, чтобы выйти в четвертьфинал ЛЧ.

Напомним, в первой игре между командами украинский комментатор Павел Посохов обратил внимание телезрителей на проблему блокады украинской границы польскими фермерами, которые во время своей акции протеста рассыпали украинское зерно. Добавим, что перед этой игрой "Арсенал" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.