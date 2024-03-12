"Атлетико" — "Інтер": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Іспанський клуб спробує взяти реванш у італійців

У середу, 13 березня, Матрацники та Нерадзуррі зіграють у рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Інтер".

У прямому ефірі в Україні другу зустріч між іспанцями та італійцями покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Друга гра "Атлетіко" — "Інтер" відбудеться у Мадриді на стадіоні "Метрополітано". Перша зустріч, що пройшла в Мілані, завершилася мінімальною перемогою "Нерадзуррі" з рахунком 1:0, що робить італійців невеликими фаворитами протистояння. До речі, букмекери не вірять у вихід іспанців у чвертьфіналу єврокубка.

Нагадаємо, з гравцем "Інтера" та збірної Італії Давіде Фраттезі стався конфуз під час матчу Серії А. До речі, саме Фраттезі став кривдником збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024. Італієць двічі засмучував ворота Синьо-жовтих у гостьовому поєдинку відбору. Додамо, що підопічні Сергія Реброва невдовзі проведуть важливу гру у кваліфікації на ЧЄ-2024. З розкладом матчів нашої команди можна ознайомитись на сайті "Телеграф".