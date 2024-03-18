Босния и Герцеговина - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Сине-желтых устроит только победа

В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет гостевой стыковой поединок отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Боснии и Герцеговины. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Украина.

В прямом эфире в Украине матч в Интернете эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Megogo покажет поединок на канале "Megogo Футбол Первый", в разделе "Спорт" и в специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится в день игры, по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт". Кроме того, игру Босния и Герцеговина — Украина покажут местные телеканалы "Суспільного Мовлення" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Добавим, предматчевая студия на Megogo начнется в 20:20 по киевскому времени. Важнейшую игру сборной Украины прокомментируют Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится в Зенице (Босния и Герцеговина) на стадионе "Билино Поле". Победитель выйдет в финал квалификации, где сыграет либо с Израилем, либо с Исландией. Проигравший покинет отбор.

Напомним, сборная Украины не сумела попасть на Евро-2024 напрямую через группу, заняв в своем квинтете 3-е место. К слову, уже известны потенциальные соперники Сине-желтых на ЧЕ-2024.