Одна победа в четырех матчах: Украине достался неудобный соперник в битве за Евро

Наша команда лишь однажды обыгрывала сборную Исландии

Во вторник, 26 марта, состоится финальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Украины сыграет с командой Исландии. У этого соперника "сине-желтые" выигрывали лишь один раз.

Ранее украинцы и исландцы играли между собой четыре раза, при этом, ни один матч не был товарищеским, все — официальные. Дважды – в квалификации к Евро-2000, дважды – в квалификации ЧМ-2018, сообщает Soccer365.

Украинцам удалось победить исландцев только однажды. Это случилось в далеком сентябре 1999 года в Рейкьявике. Тогда матч завершился со счетом 0:1, а единственный и победный гол забил в самой концовке первого тайма… нынешний тренер сборной Украины Сергей Ребров. Он реализовал пенальти на 43-й минуте.

Исландия - Украина, 1999

В домашних матчах, что в 1999, что в 2016 годах, украинцы сыграли вничью — 1:1. А гостевой матч отбора ЧМ-2018 проиграли сопернику со счетом 0:2. Таким образом, при полном паритете по очкам — 1 победа, 2 ничьи, 1 поражение, сборная Украины уступает Исландии по разнице мячей, 3:4.

Накануне сборная Украины обыграла команду Северной Македонии на поле соперника, в Зенице, проведя отличную концовку и перевернув игра в последние 6 минут матча. Украинцы совершили камбэк, сравняв счет и забив победный гол — 2:1.

В параллельном матче сборная Исландии была номинальным гостем в игре против команды Израиля, матч проходил на нейтральном поле в столице Венгрии Будапеште из-за боевых действий в Израиле. Игра завершилась уверенной победой "викингов" со счетом 1:4.

Израиль - Исландия, плей-офф отбора Евро-2024

В финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 номинальным хозяином будет сборная Украины. Игра пройдет во Вроцлаве (Польша) 26 марта. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.