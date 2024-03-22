"Мы едем побеждать": громкое заявление форварда сборной Исландии перед игрой с Украиной

Андри Гудьонсен полон амбициозных планов

Форвард сборной Исландии Андри Гудьонсен прокомментировал победу своей команды над Израилем в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2024. Игрок полон амбиций и надежд перед решающим матчем.

Свой комментарий игрок дал порталу Fotbolti.net. Нападающий не скрывал эмоций:

"Мы вышли в финал отбора на Евро. Это просто безумие. Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать. С Израилем было тяжело, было много разных ситуаций. Мы хорошо себя показали в игре, особенно — при стандартах. Остался последний матч. Чтобы поехать на Евро, нужно победить".

Отметим, что в игре против команды Израиля хет-триком отличился Альберт Гудмундссон, а еще один гол забил Арнор Траустасон. Матч, в котором сборная Израиля была номинальным хозяином, прошел на нейтральном поле в Будапеште и завершился победой исландцев со счетом 1:4.

В финале сборная Исландии сыграет с командой Украины. Накануне наша команда добыла волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1). Номинально "домашний" для команды Сергея Реброва поединок пройдет в польском Вроцлаве 26 марта. Старт поединка — в 21:45 по киевскому времени.