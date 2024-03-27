"Ман Сіті" — "Арсенал": де і коли дивитися битву за чемпіонство в АПЛ

Битва англійських грандів пройде у Манчестері

У неділю, 31 березня, "Ман Сіті" у рамках центрального поєдинку 30-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 прийме "Арсенал". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Арсенал".

У прямому ефірі в Україні гру англійських топкоманд покаже телеканал Setanta Sports. Крім того, гра буде доступна для перегляду на медіаплатформі setantasports.com, повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Ман Сіті" — "Арсенал" відбудеться у Манчестері на стадіоні "Етіхад", початок зустрічі — о 18:30 за київським часом. І Пушкарі, і Городяни претендують на перемогу у лізі, а тому ця гра може стати ключовою у боротьбі за титул. На цей час у найсильнішій лізі світу лідирують Каноніри (64 бали), які випереджають манчестерський клуб на одне очко. Пікантності протистоянню додає той факт, що головний тренер гостей Мікель Артета був помічником наставника "Ман Сіті" Хосепа Гвардіоли. На цю мить учень лише тричі перемагав свого вчителя у 11 іграх (8 перемог на рахунку Гвардіоли).

Додамо, що обидві команди продовжують грати у Лізі чемпіонів. У чвертьфіналі головного єврокубка Каноніри зіграють проти "Баварії", а Городяни проти "Реала".

Нагадаємо, у березні "Ман Сіті" не зумів переграти "Ліверпуль" у рамках матчу АПЛ (1:1). За підсумками цього поєдинку виграв "Арсенал".