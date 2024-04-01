"Убить одного": Гвардиола рассказал радикальный метод, чтобы вскрыть оборону соперников (видео)

Именитый тренер пошутил на пресс-конференции

Лондонский "Арсенал" в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 отобрал очки в гостях у "Манчестер Сити". Обе команды откровенно не блистали в атаке, завершив встречу "сухой" ничьей (0:0).

После этой игры журналисты спросили у главного тренер Горожан Хосепа Гвардиолы, как вскрывать насыщенную оборону соперников. Наставник в ответ пошутил, передает

talkSPORT.

Как вскрыть низкий блок "Арсенала"?

Убить одного?! И играть против девятерых (полевых), — пошутил Гвардиола.

Также Хосеп отметил, что главный матч тура прошел без судейских ошибок.

"Это не моя работа. Я контролирую свою команду, а остального я не знаю. Мне нечего сказать о рефери. Игра была чистой. Энтони Тейлор, должно быть, счастлив, потому что ничего плохого не произошло. Игра была интересной и насыщенной", — цитирует Гвардиолу официальный сайт "Ман Сити"

Напомним, "Ман Сити" продолжает борьбу за требл. Команда Гвардиолы отстает от "Ливерпуля" на 3 очка в АПЛ, пробилась в полуфинал Кубка Англии и 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против "Реала". К слову, последняя жеребьевка вызвала много вопросов у боссов манчестерского клуба.