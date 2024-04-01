"Вбити одного": Гвардіола розповів радикальний метод, щоб розкрити оборону суперників (відео)

Іменитий тренер пожартував на пресконференції

Лондонський "Арсенал" у центральному матчі 30-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 відібрав очки у гостях у "Манчестер Сіті". Обидві команди відверто не блищали в атаці, завершивши зустріч "сухою" нічиєю (0:0).

Після цієї гри журналісти запитали у головного тренера Городян Хосепа Гвардіоли, як розкривати насичену оборону суперників. Наставник у відповідь пожартував, передає talkSPORT.

Як розкрити низький блок "Арсеналу"?

Вбити одного?! І грати проти дев’ятьох (польових), — пожартував Гвардіола.

Також Хосеп зазначив, що головний матч туру пройшов без суддівських помилок.

"Це не моя робота. Я контролюю свою команду, а решту я не знаю. Мені нема чого сказати про рефері. Гра була чистою. Ентоні Тейлор, мабуть, щасливий, тому що нічого поганого не сталося. Гра була цікавою і насиченою", — цитує Гвардіолу офіційний сайт "Ман Сіті"

Нагадаємо, "Ман Сіті" продовжує боротьбу за требл. Команда Гвардіоли відстає від "Ліверпуля" на 3 очки в АПЛ, пробилася до півфіналу Кубка Англії та 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти "Реала". До речі, останнє жеребкування викликало багато питань у босів манчестерського клубу.