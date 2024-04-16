"Бавария" — "Арсенал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Германии

В среду, 17 апреля, "Бавария" и "Арсенал" определят счастливчика, который сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Первая игра между командами завершилась вничью (2:2).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Арсенал". Поединок состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Бавария" — "Арсенал" — начало в 22:00 (обновляется)

Обе команды лихорадит во второй половине сезона. Мюнхенцы не сумели защитить титул чемпиона Германии, а Канониры на этой неделе пропустили МС на первое место в АПЛ. Приоритет для Красных и Канониров — Лига чемпионов, оба коллектива настроены пройти в полуфинал.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Бавария" — "Арсенал" в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль". Добавим, что победитель противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет, либо с "Ман Сити", либо с "Реалом".

Обзор первого матча "Арсенал" - "Бавария"

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов Пушкари лишь в серии пенальти прошли португальский "Порту", а Красные по сумме 2 матчей обыграли итальянский "Лацио".