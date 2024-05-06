"Недооценивать его невозможно": Фьюри вновь сделал комплимент Усику

Британский боксер уверен в своей победе, но хвалит соперника

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Накануне чемпион мира по версии WBC Фьюри в очередной раз рассыпался в комплиментах своему сопернику.

В новом интервью для YouTube-канала Queensberry Promotions британец поделился мыслями о предстоящем бое с Александром. Тайсон назвал бой особым в истории вида спорта.

"Наш бой с Усиком действительно особый момент для истории бокса. К тому же, я смогу собрать все пояса хевивейта под одним флагом, это впервые за 25 лет", — самоуверенно заявил Усик.

В то же время, Фьюри отметил: "Усик тот еще "плохой парень". Недооценивать его невозможно. Я очень серьезно готовятся к этому противостоянию. Что произойдет после гонга? Вы увидите, как кролик убегает, а я его догоняю и бью. Хотя это бокс, а вдруг он начнет агрессивно. Увидите все 18 мая".

Фьюри рассуждает о бое с Усиком

В то же время, в интервью Fight News, Фьюри добавил: "Александр Усик — действительно крутой мужик, и если ты его недооценишь, то будешь лохом. Так что я усердно к нему готовлюсь, делаю все, что могу. Я уважаю Усика как мужчину. Я также уважаю его карьеру — олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, объединенный чемпион мира в супертяжелом весе.

Ты должен это уважать. Я дерусь с настоящим бойцом. Я с нетерпением жду этого вызова. Он левша, у него хороший футворк, боксерские навыки, техника. Он доказал, что может драться с большими супертяжеловесами, поскольку победил Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Я закусываюсь со всеми элитными бойцами, у которых есть что-то больше, чем просто боксерские навыки. Он упрямый и хочет победить так же, как и я. Если отбросить в сторону талант и характеристики, то все сведется к тому, кто будет больше желать победы в этот вечер. Если Усик, то тогда он победит. Если я буду хотеть этого больше, чем он, то выиграю я. Я думаю, что мои воля и решимость окажутся сильнее его в этот вечер", — добавил Фьюри.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.