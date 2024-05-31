Пятов со сломанным ребром спасал сборную Украины на турнире Пике (видео)

Украинский вратарь получил серьезное повреждение во время матча

Голкипер "UA Steel" и тренер вратарей "Шахтера" Андрей Пятов сломал ребро во время матча Kings League Infojobs против бразильской команды "GenerationX". К слову, Сине-желтые без шансов проиграли этот поединок со счетом 0:4.

О травме кипера сообщил президент команды Михаил Лебига на своем telegram-канале. Вратарь получил повреждение уже на старте первого матча на турнире в Мексике, однако продолжил игру. Голкипер запомнился рядом феноменальных сейвов.

"Много вопросов было про Андрея Пятова. Андрей сломал ребро. На 5-й минуте произошла эта травма и Пятов еще 15 минут со сломанным ребром совершал сэйвы. Легенда", – написал Лебига.

Из-за травмы Пятов был заменен, в ворота украинской команды стал Валерий Федорчук.

Полное видео матча "UA Steel" - "GenerationX"

Добавим, что "UA Steel" 1 июня проведет свой второй матч на турнире. Соперником украинской команды станет японская "Murash FC" (начало игры ориентировочно в 04:00 по киевскому времени). В случае поражения наша команда выбывает из лиги.

Напомним, Пятов завершил футбольную карьеру в 2023 году. После этого вратарь не ушел из "Шахтера", а стал тренером голкиперов. Также Пятова с почестями провели в сборной Украины, где он побил "вечный" рекорд Шовковского.