Пятов зі зламаним ребром рятував збірну України на турнірі Піке (відео)

Український воротар зазнав серйозного пошкодження під час матчу

Голкіпер "UA Steel" та тренер воротарів "Шахтаря" Андрій П’ятов зламав ребро під час матчу Kings League Infojobs проти бразильської команди "GenerationX". До речі, Синьо-жовті без шансів програли цей поєдинок із рахунком 0:4.

Про травму кіпера повідомив президент команди Михайло Лебіга на своєму telegram-каналі. Воротар отримав пошкодження вже на старті першого матчу на турнірі в Мексиці, проте продовжив гру. Голкіпер запам’ятався низкою феноменальних сейвів.

"Багато питань було про Андрія Пятова. Андрій зламав ребро. На 5-й хвилині сталася ця травма і Пятов ще 15 хвилин зі зламаним ребром робив сейви. Легенда", — написав Лебіга.

Через травму Пятова було замінено, у ворота української команди став Валерій Федорчук.

Повне відео матчу "UA Steel" — "GenerationX"

Додамо, що "UA Steel" 1 червня проведе свій другий матч на турнірі. Суперником української команди стане японська "Murash FC" (початок гри орієнтовно о 04:00 за київським часом). У разі поразки, наша команда вибуває з ліги.

Нагадаємо, Пятов завершив футбольну кар’єру у 2023 році. Після цього воротар не пішов із "Шахтаря", а став тренером голкіперів. Також Пятова з почестями провели у збірній України, де він побив "вічний" рекорд Шовковського.