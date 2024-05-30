"Боруссия" Д — "Реал": букмекеры назвали вероятного победителя финала Лиги чемпионов

Специалисты сумели выделить однозначного фаворита

В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Реал".

По мнению букмекеров, "Реал" — безоговорочный фаворит встречи. Об этом сообщает Favbet.

Вероятность победы Сливочных котируется коэффициентом 1,32. В то же время подобный успех Шмелей менее вероятен — коэффициент 3,75. Добавим, что вероятность победы Королевского клуба в основное время составляет 69%, а дортмундцев — 18%.

Прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов "Боруссия" Д — "Реал":

Favbet: (победа "Боруссии" Д 5,30 — ничья 4,25 — победа "Реала" 1,66)

William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,65)

Bwin: (5,00 — 4,10 — 1,63)

Матч "Боруссия" Д — "Реал" состоится в Лондоне (Великобритания). Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" прошел немецкий РБ Лейпциг, а затем сенсационно выбил английский "Манчестер Сити". В 1/2 финала мадридцы не без проблем одолели немецкую "Баварию".

"Боруссия" Д в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, во втором — испанский "Атлетико", а в третьем — французский "Пари Сен-Жермен".