Германия - Украина: где и когда смотреть контрольный матч перед Евро-2024

Сборная Украины сыграет с хозяйкой чемпионата Европы-2024

В понедельник, 3 июня, сборная Украины по футболу проведет свой первый контрольный поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. Всего Сине-желтые планируют сыграть три товарищеские игры до Евро.

В прямом эфире матч Германия — Украина в нашей стране покажет эксклюзивно медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора национальной команды в Instagram.

Матч Германия — Украина пройдет в Нюрнберге (Германия) на одноименном стадионе, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Предматчевая студия на Megogo начнется в 20:30. Трансляция на сервисе будет доступна при наличии подписок: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность". Стоимость пробной подписки от 99 грн.

Mеgogo покажет матч Германия - Украина

Рассудит встречу австрийская бригада арбитров во главе с Вальтером Альтманном. Поединок не несет никакой принципиальности, однако обе команды даже не думают о поражении.

Напомним, состав сборной Украины на Евро-2024 еще не определен, хотя до старта турнира остается меньше 2 недель. Накануне букмекеры сделали прогноз на выход Сине-желтых из группы.