Німеччина — Україна: де і коли дивитись контрольний матч перед Євро-2024

Збірна України зіграє з господаркою чемпіонату Європи-2024

У понеділок, 3 червня, збірна України з футболу проведе свій перший контрольний поєдинок у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Загалом Синьо-жовті планують зіграти три товариські ігри до Євро.

У прямому ефірі матч Німеччина — Україна в нашій країні покаже ексклюзивно медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора національної команди в Instagram.

Матч Німеччина – Україна пройде у Нюрнберзі (Німеччина) на однойменному стадіоні, початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Передматчева студія на Megogo розпочнеться о 20:30. Трансляція на сервісі буде доступна за наявності підписок: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність". Вартість пробної передплати від 99 грн.

Mеgogo покаже матч Німеччина — Україна

Розсудить зустріч австрійська бригада арбітрів на чолі з Вальтером Альтманном. Поєдинок не несе жодної принциповості, проте обидві команди навіть не думають про поразку.

Нагадаємо, склад збірної України на Євро-2024 ще не визначено, хоча до старту турніру залишається менш як 2 тижні. Напередодні букмекери зробили прогноз на вихід Синьо-жовтих із групи.