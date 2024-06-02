Германия - Украина: онлайн-трансляция матча

Украинцы и немцы проведут товарищеский поединок перед главным турниром года

В понедельник, 3 июня, сборные Германии и Украины проведут контрольный поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. К слову, Сине-желтые сыграют три спарринга перед началом турнира.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия — Украина. Встреча состоится в Нюрнберге на одноименной арене, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Германия — Украина — начало в 21:45 (обновляется)

На кону поединка не стоят титулы и турнирные задачи, а потому главные тренеры команд спокойно могут провести последние эксперименты перед Евро-2024. К слову, последний "товарняк" немцев против украинцев прошел в 2023 году и завершился со счетом 3:3. Что-то подобного ожидаем от команд и в 2024 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч Германия — Украина, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024 через стыковой раунд. В финале раунда плей-офф наша команда одолела сборную Исландии. ЧЕ-2024 по футболу стартует 14 июня.