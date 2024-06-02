Германия - Украина: букмекеры удивили прогноз на контрольный матч

Аналитики оценили шансы команд

В понедельник, 3 июня, сборная Украины проведет свой первый подготовительный поединок к чемпионату Европы-2024. Соперником нашей команды станут хозяева Евро — немцы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия — Украина.

По мнению букмекеров, сборная Германии является однозначным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу хозяев специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,51. В то же время шансы гостей намного ниже — коэффициент 7,30. Добавим, что вероятность победы немцев в основное время составляет 66%, а украинцев — 14%.

Прогноз букмекеров на контрольный матч Германия — Украина

Favbet: (победа Германии 1,51 — ничья 4,90 — победа Украины 7,30) William Hill: (1,36 — 4,60 — 6,50) Bwin: (1,42 — 4,75 — 6,50)

Напомним, в прошлом матче, который состоялся в 2023 году, команды выдали голевую феерию, сыграв вничью со счетом 3:3.

Матч Германия — Украина пройдет в Нюрнберге. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в Украине. Добавим, Сине-желтые запланировали три спарринга перед чемпионатом Европы-2024. Евро-2024 по футболу стартует 14 июня и продлится 1 месяц.