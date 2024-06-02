Німеччина – Україна: букмекери здивували прогноз на контрольний матч

Аналітики оцінили шанси команд

У понеділок, 3 червня, збірна України проведе свій перший підготовчий поєдинок до чемпіонату Європи-2024. Суперником нашої команди стануть господарі Євро — німці. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Україна.

На думку букмекерів, збірна Німеччини є однозначним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу господарів фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,51. Водночас шанси гостей набагато нижчі — коефіцієнт 7,30. Додамо, що ймовірність перемоги німців у основний час складає 66%, а українців – 14%.

Прогноз букмекерів на контрольний матч Німеччина — Україна

Favbet: (перемога Німеччини 1,51 – нічия 4,90 – перемога України 7,30) William Hill: (1,36 — 4,60 — 6,50) Bwin: (1,42 — 4,75 — 6,50)

Нагадаємо, минулого матчу, який відбувся у 2023 році, команди видали гольову феєрію, зігравши внічию з рахунком 3:3.

Матч Німеччина – Україна пройде у Нюрнберзі. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де та коли дивитися цю гру в Україні. Додамо, Синьо-жовті запланували три спаринги перед чемпіонатом Європи-2024. Євро-2024 з футболу стартує 14 червня та триватиме 1 місяць.