Польща — Україна: де і коли дивитися контрольний матч

Синьо-жовті проведуть черговий товариський поєдинок

У п’ятницю, 7 червня, збірна України з футболу проведе свій другий контрольний поєдинок у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. У першій грі Синьо-жовті дали бій команді Німеччини (0:0). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Польща — Україна.

У прямому ефірі матчі національної команди проти Польщі в Україні покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Матч Польща – Україна відбудеться у Варшаві на стадіоні "Народовий", початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. Подивитися гру на Megogo можна за підписками: "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність". Вартість пробної передплати – від 99 грн. Додамо, на сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти зустрічі.

Megogo покаже матч Польща — Україна

Нагадаємо, всього збірна України запланувала три спаринги перед ЧЄ-2024. До речі, на чемпіонаті Європи, який розпочнеться 14 червня, Синьо-жовті проведуть як мінімум три гри. Розклад матчів Євро-2024 доступний на сайті "Телеграф".