Украинская гимнастка завершила карьеру из-за ошибки хирурга

20-летняя спортсменка сообщила плохие новости

Украинская гимнастка Николь Красюк завершила спортивную карьеру. К слову, недавно сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы-2024 по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия).

Об этом 20-летняя спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. По словам Николь, ее карьера завершилась из-за ошибки хирурга.

"Я долго решалась, чтобы написать этот пост, мне до сих пор очень больно об этом говорить, но я должна это сделать.

К сожалению, на этом моя спортивная карьера закончена, закончена из-за травмы, а точнее, из-за ошибок хирурга.

За все это время после Всемирной Универсиады у меня было две операции на стопу, я восстанавливалась с мечтой вернуться в состав сборной команды Украины и защищать свою страну на международных соревнованиях", — написала Красюк.

Николь — двукратная призерка Всемирной Универсиады в составе студенческой сборной команды в групповых упражнениях, серебряная призерка чемпионата Европы в составе юниорской команды в групповых упражнениях.

Выступление Николь Красюк на Кубке Дерюгиной-2020

Напомним, на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия) еще одну "бронзу" Украине принесла Таисия Онофрийчук. Накануне в художественной гимнастике изменили правила, что вызвало переполох в России.