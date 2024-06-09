Українська гімнастка завершила кар’єру через помилку хірурга
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20-річна спортсменка повідомила погані новини
Українська гімнастка Ніколь Красюк завершила спортивну кар’єру. До речі, нещодавно збірна України здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи-2024 з художньої гімнастики у Будапешті (Угорщина).
Про це 20-річна спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram. За словами Ніколь, її кар’єра завершилася через помилку хірурга.
"Я довго наважувалась, щоб написати цей пост, мені досі дуже боляче про це говорити, але я маю це зробити.
На жаль, на цьому моя спортивна кар’єра закінчена, закінчена через травму, а точніше через помилки хірурга.
За весь цей час після Всесвітньої Універсіади я мала дві операції на стопу, я відновлювалася з мрією повернутися до складу збірної команди України та захищати свою країну на міжнародних змаганнях", — написала Красюк.
Ніколь — дворазова призерка Всесвітньої Універсіади у складі студентської збірної команди у групових вправах, срібна призерка чемпіонату Європи у складі юніорської команди у групових вправах.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Будапешті (Угорщина) ще одну "бронзу" Україні принесла Таїсія Онофрійчук. Напередодні у художній гімнастиці змінили правила, що викликало переполох у Росії.