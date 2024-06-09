Молдова - Украина: где и когда смотреть матч

Сине-желтые завершат подготовку к Евро-2024 в Молдове

Во вторник, 11 июня, сборная Украины по футболу проведет свой 3-й контрольный поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. Накануне Сине-желтые проиграли Польше (1:3). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Молдова — Украина.

В прямом эфире матч национальной команды против Молдовы в Украине покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игру Молдова — Украина состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру", начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть игру на Megogo можно по подпискам: "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность". Стоимость пробной подписки — от 99 грн.

Напомним, в первой контрольной игре Сине-желтые дали бой Германии (0:0). На Евро-2024 наша команда сыграет как минимум три игры. С расписанием турнира можно ознакомиться на сайте "Телеграф". К слову, искусственный интеллект считает, что сборная Украины сумеет выйти в плей-офф, правда, не дальше первого раунда. Накануне главный тренер украинцев Сергей Ребров объявил заявку на Евро-2024.