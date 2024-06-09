Молдова — Україна: де і коли дивитись матч

Синьо-жовті завершать підготовку до Євро-2024 у Молдові

У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу проведе свій 3-й контрольний поєдинок у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Напередодні Синьо-жовті програли Польщі (1:3). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Молдова — Україна.

У прямому ефірі матч національної команди проти Молдови в Україні покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра Молдова — Україна відбудеться в Кишиневі на стадіоні "Зімбру", початок поєдинку — о 19:00 за київським часом. Подивитися гру на Megogo можна за підписками: "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність". Вартість пробної передплати – від 99 грн.

Нагадаємо, у першій контрольній грі Синьо-жовті дали бій Німеччині (0:0). На Євро-2024 наша команда зіграє щонайменше три гри. З розкладом турніру можна ознайомитись на сайті "Телеграф". До речі, штучний інтелект вважає, що збірна України зуміє вийти у плей-оф, щоправда, не далі за перший раунд. Напередодні головний тренер українців Сергій Ребров оголосив заявку на Євро-2024.