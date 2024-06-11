"Барбі": дружина футболіста збірної України блиснула розкішною фігурою на відпочинку (фото)

Дівчина має феноменальну фігуру і не соромиться демонструвати її на публіці

Анастасія Конопля, дружина правого захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі відсвяткувала 25-річчя в Туреччині. До речі, Юхим зараз перебуває у розташуванні збірної України, яка продовжує підготовку до чемпіонату Європи-2024.

Відповідні публікації Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина відсвяткувала свій ювілей у Стамбулі.

"Мій улюблений Стамбул ", — написала красуня в соцмережах, опублікувавши кілька знімків із відпочинку.

Анастасія Конопля

У мережі із захопленням сприйняли нові знімки Анастасії. За блогом Коноплі слідкують понад 10 тисяч людей.

"Барбі", "Краса", "Вау", "Шикарна фігура", — пишуть користувачі під фото.

Раніше Анастасія опублікувала кілька гарячих знімків у бікіні, зазначивши, що за красивою картинкою стоїть багато дуже важкої роботи. Дівчина тренується практично щодня. Нагадаємо, Юхим зараз перебуває у Кишиневі (Молдова), де збірна України проведе завершальний спаринг перед Євро-2024. "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч Молдова — Україна, а також ділився прогнозом на це протистояння.