Економні українці та щедрі австрійці: де й по якій ціні житимуть учасники Євро-2024

Наша команда оселилася в одному з найдешевших готелів у порівнянні з іншими учасниками Євро.

Напередодні збірна України з футболу прибула до Таунусштайну (передмістя Вісбадена), де мешкатиме під час Євро-2024 у Legere-Hotel Taunusstein. Цей готель виявився одним із найдешевших, які обрали команди-учасниці турніру, який стартує вже 14 червня.

Список готелів, які обрали 24 команди-учасниці турніру, та вартість проживання в них зібрав портал Urlaubstracke. І у цьому списку є чимало цікавого.

Так, у прайс-листі готелю, де зупиниться збірна України, вказано ціну за номер 231,5 євро за ніч. Щоправда, в УАФ запевняють, що насправді ціна для гравців та персоналу української збірної становитиме 165 євро за номер. Ціна є спеціальною – за домовленістю. Тим більше, що самому готелю це вигідно для маркетингових цілей.

Найбільше на житло на цьому Євро витрачає Австрійський футбольний союз. За номер для гравця команди у берлінському Schlosshotel Grunewald австрійці платитимуть по 1262 євро на добу.

На другому місці розташувалася збірна Іспанії, яка за люкс у готелі Öschberghof у Донауєсінгені виплатить 890,50 євро. Далі йдуть угорці з Hotel Tannenhof Sport & Spa – ці люкси за ніч коштуватимуть 890 євро.

Англійці – одні з головних фаворитів турніру, але умови у них скромніші. Люкс у Spa&Gold-Resort "Weimarer Land" потягне на 379 євро. А діючі чемпіони Європи, італійці, базуються у місті Ізерлон, де люкс у місцевому Hotel Vierjahreszeiten коштує 318,50 євро за ніч.

Зрештою, французи, яких багато хто називає майбутніми переможцями чемпіонату, взагалі виплачують скромні 166,50 євро за люкс у Park Hotel & Spa Bad Lippspringe, що у Падерборні. Навіть не віриться, що Мбаппе житиме в таких скромних умовах. А нижче за французів знаходиться тільки збірна Грузії, яка проживає в Best Western Plus Park Hotel Velbert за 128,50 євро в ніч.

Але найбільше здивували господарі турніру — збірна Німеччини дислокується на базі Adidas у Герцогенаурасі, де підопічним Юліана Нагельсманна зробили всі умови для тренування та проживання. І найголовніше – Німецькому футбольному союзу не доведеться платити за проживання. Усі витрати ляжуть на плечі виробника спортивного одягу та аксесуарів, який є спонсором Бундестім.

Нагадаємо, що збірна України в останньому матчі перед Євро розгромила команду Молдови у Кишиневі.