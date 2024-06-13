Ярая путинистка продолжает антиукраинскую риторику

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе оскорбила украинцев. Накануне Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не допускать к Играм-2024 трех российских спортсменов. МОК ранее разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе и с другими ограничениями.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит "Р-Спорт". Елена из-за призыва НОК назвала украинцев "идиотами".

"Это идиоты и просто нелюди. Больше я ничего комментировать не буду", — заявила Вяльбе.

Напомним, НОК призывает не допустить к Играм представительниц РФ в борьбе: Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву. Отец Кудаевой был оккупантом и погиб на войне в Украине. Спортсменка в соцсетях назвала его "героем", Малышева и Хорошавцева "поддержали" ее лайками.

Ранее Вяльбе пригрозила странам Запада ядерным ударом, после которого российская техника проедет по центру Лондона. Кроме того, бывшая лыжница оскорбила норвежцев, назвав их русофобами.