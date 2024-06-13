Затята путіністка продовжує антиукраїнську риторику

Президент Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе образила українців. Напередодні Національний олімпійський комітет України (НОК) звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з проханням не допускати до Ігор-2024 трьох російських спортсменів. МОК раніше дозволив росіянам брати участь в Олімпіаді у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями.

Відповідний коментар Вяльбе наводить "Р-Спорт". Олена через заклик НОК назвала українців "ідіотами".

"Це ідіоти й просто нелюди. Більше я нічого коментувати не буду", — заявила Вяльбе.

Нагадаємо, НОК закликає не допустити до Ігор представниць РФ у боротьбі: Дінару Кудаєву, Наталію Малишеву та Ольгу Хорошавцеву. Батько Кудаєвої був окупантом і загинув на війні в Україні. Спортсменка в соцмережах назвала його "героєм", Малишева та Хорошавцева "підтримали" її лайками.

Раніше Вяльбе пригрозила країнам Заходу ядерним ударом, після якого російська техніка проїде центром Лондона. Крім того, колишня лижниця образила норвежців, назвавши їх русофобами.