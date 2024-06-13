"Кульбит Захаровой": журналистка затаила обиду на легенду спорта на фоне скандала с Олимпиадой

Скандал в национальной команде вышел на иной уровень

Главный редактор издания "Коротко про" (до 2016 года "Комсомольская правда в Украине", до 2024 "КП в Украине" — Ред.) Оксана Богданова отреагировала на выпад со стороны олимпийской чемпионки, вице-президенте Украинской федерации гимнастики Стеллы Захаровой.

Соответственный пост Богданова опубликовала в Facebook. Захарова отметила российское происхождение украинского медиа, которое решило "хайпануть" на скандале в сборной Украины, а всю ситуацию она назвала вражеской ИПСО.

Богданова в ответ отметила, что Захарова часто давала комментарий изданию, не стесняясь его прошлого, а теперь сделала "профессиональный кульбит в отношениях с медиа".

Стелла Захарова в гостях у КП в Украине

Оксана Богданова отреагировала на выпад Стеллы Захаровой

Стелла Захарова высказалась о работе издания "Коротко про"

Напомним, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев раскритиковал работу Украинской федерации гимнастики и Стеллы Захаровой перед Олимпийскими играми-2024. Также проблемы в национальной команде в комментарии "Телеграфу" подтвердила тренер Ильи Ковтуна Ирина Горбачева. Захарова в ответ заявила, что Верняев сделал пост на эмоциях, а украинские СМИ помогли российской пропаганде.