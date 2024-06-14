Испания - Хорватия: где и когда смотреть матч Евро-2024

Поединок пройдет в Берлине

В субботу, 15 июня, на чемпионате Европы по футболу состоится топ-поединок в группе B между Испанией и Хорватией. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Хорватия

В прямом эфире поединок первого тура ЧЕ-2024 в группе B Испания — Хорватия эксклюзивно покажет Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра Испания — Хорватия состоится в Берлине на "Олимпиаштадион", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть встречу на Megogo можно по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (цена — от 99 грн).

Испания и Хорватия на Евро-2024 попали в "группу смерти", где также выступят команды Италии и Албании. Оба коллектива нацелены на выход из группы, однако для этого необходимо набирать очки, причем в каждом матче. К слову, албанский парламент приостановил свою работу из-за старта чемпионата Европы.

На сайте "Телеграф" доступны календарь, расписание и результаты всех матчей ЧЕ-2024 по футболу. Также у нас на сайте можно ознакомиться с расписанием трансляций группового этапа Евро-2024.