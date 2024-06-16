Румыния - Украина: где и когда смотреть матч Евро-2024

Сине-желтые начнут свой путь на ЧЕ-2024 в Мюнхене

В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу стартует на чемпионате Европы-2024. Противостоять нашей команде будет Румыния.

В прямом эфире в Украине игру национальной сборной против румынов можно посмотреть на медиа-платформе Megogo а также на "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

В сети игра группы Е будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Бесплатно игру Румыния — Украина можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Полтава и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Матч Румыния — Украина состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало встречи — в 16:00 по киевскому времени. Другие участники квартета Е Бельгия и Словакия свой матч проведут также 17 июня (начало в 19:00).

Напомним, сборная Украины проведет на турнире как минимум три игры. Накануне искусственный интеллект дал прогноз на выход Сине-желтых из группы. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру Сине-желтых против Румынии за рубежом.