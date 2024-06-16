Румунія — Україна: де і коли дивитись матч Євро-2024

Синьо-жовті розпочнуть свій шлях на ЧЄ-2024 у Мюнхені

У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу стартує на чемпіонаті Європи-2024. Протистоятиме нашій команді Румунія.

У прямому ефірі в Україні гру національної збірної проти румунів можна подивитися на медіаплатформі Megogo, а також на "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі гра групи Е буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Безкоштовно гру Румунія — Україна можна буде переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Полтава тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, окрім ОТТ.

Матч Румунія – Україна відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. Інші учасники квартету Е Бельгія та Словаччина свій матч проведуть також 17 червня (початок о 19:00).

Нагадаємо, збірна України проведе на турнірі щонайменше три гри. Напередодні штучний інтелект дав прогноз на вихід Синьо-жовтих із групи. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитись гру Синьо-жовтих проти Румунії за кордоном.